Vor Amtsübergabe: Ban fühlt sich wie „Aschenputtel“

Der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon fühlt sich kurz vor dem Ende seiner Amtszeit nach eigenen Worten „ein bisschen wie Aschenputtel“: „Morgen um Mitternacht wird sich alles ändern“, sagte Ban heute bei seiner Verabschiedung von den Mitarbeitern im UNO-Hauptquartier in New York.

Zum Abschied wird dem Südkoreaner dabei noch eine besondere Ehre zuteil: Bei den Silvesterfeiern auf dem New Yorker Times Square darf er die Sekunden bis zum Beginn des neuen Jahres herunterzählen. „Ich werde vor Millionen von Leuten meinen Job verlieren“, scherzte er bei seiner Verabschiedung.

Mit dem 1. Jänner endet Bans Amtszeit nach zehn Jahren an der Spitze der Vereinten Nationen. Sein Nachfolger Antonio Guterres tritt seinen Posten am 3. Jänner an.