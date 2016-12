Viele Tote bei Doppelanschlag in Bagdad

Bei Bombenanschlägen auf einen Markt im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind heute nach Behördenangaben mindestens 27 Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien verletzt worden, teilten Polizei und Ärzte mit.

Blutigstes Attentat seit Oktober

Wie aus dem Innenministerium verlautete, wurden zwei Sprengsätze gezündet, einer davon von einem Selbstmordattentäter. Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen. In der Vergangenheit hatte die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) immer wieder Zivilisten in Bagdad attackiert.

Der Anschlag war der blutigste Anschlag in Bagdad seit Mitte Oktober, als sich ein Attentäter inmitten einer schiitischen Trauerfeier in die Luft gesprengt und mindestens 34 Menschen mit in den Tod gerissen hatte.

Pentagon: IS-Chef Bagdadi noch am Leben

Unterdessen verkündete das US-Verteidigungsministerium, dass ungeachtet von Bemühungen zu seiner Ergreifung der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi noch am Leben ist. „Wir glauben, dass Bagdadi am Leben ist und weiterhin den IS anführt“, sagte Pentagon-Sprecher Peter Cook gestern (Ortszeit) in einem Interview mit dem Sender CNN.

„Tun alles, um ihm auf die Spur zu kommen“

„Wir tun alles was wir können, um ihm auf die Spur zu kommen“, sagte Cook. Die US-geführte Koalition verwende viel Zeit darauf und werde jede Gelegenheit ergreifen, „um ihm die Strafe zukommen zu lassen, die er verdient“.

Im Juni 2014, kurz nach der Eroberung der irakischen Stadt Mossul durch den IS, hatte Bagdadi dort in einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte das „Kalifat“ des IS in Teilen des Irak und Syriens ausgerufen. In dem bisher einzigen Video ist ein Mann mit schwarzgrauem Bart, schwarzem Mantel und schwarzem Turban zu sehen.