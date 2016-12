Hunderttausende am Wiener Silvesterpfad erwartet

Am Silvesterpfad werden heuer wieder rund 600.000 Gäste erwartet, die meisten Veranstaltungen beginnen gegen 14.00 Uhr. 40 Gastrohütten stehen für die Verpflegung bereit.

Mehr dazu in wien.ORF.at

Feuerwerk: Regeln beachten

Eine Silvesternacht ohne Feuerwerk können sich viele gar nicht vorstellen. Das Abfeuern größerer Silvesterraketen im Ortsgebiet ist allerdings generell verboten. Bei Missachtung drohen Strafen saftige Strafen.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at

Der Umgang mit Böllern und Raketen birgt auch ein großes Verletzungsrisiko. Deshalb ruft die Polizei dazu auf, auf die Knaller möglichst zu verzichten. Sie kontrollierte gemeinsam mit dem Magistrat in Salzburg auch schon bei Verkaufsständen.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

Sicherheitsmaßnahmen verstärkt

Vor der Silvesternacht sind die Sicherheitsmaßnahmen in Österreich verstärkt worden. Nach dem Attentat in Berlin habe man die Sicherheitskonzepte überarbeitet, so Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Mehr dazu in noe.ORF.at