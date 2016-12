Syrische Rebellen drohen mit Aufkündigung der Waffenruhe

In Syrien werfen mehrere Rebellengruppen der Regierung und deren Verbündeten anhaltende Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe vor. In einer heute verbreiteten Erklärung drohten sie damit, die landesweite Feuerpause für nichtig zu erklären. Diese gilt seit gestern.

In manchen Landesteilen kam es aber weiter zu Zusammenstößen und Luftangriffen. Die Waffenruhe wurde von Russland und der Türkei ausgehandelt. Sie schloss die Islamisten-Miliz IS aus. Unklar blieb, welche Gruppen sonst noch ausgenommen waren. Sollte die Feuerpause halten, sind für Januar Friedensgespräche zwischen Rebellen und Regierung geplant.

UNO-Sicherheitsrat stimmt über Resolution ab

Der UNO-Sicherheitsrat will heute über eine Resolution zur Feuerpause und Gespräche über einen Friedensplan abstimmen. Das sagte der russische UNO-Botschafter Witali Tschurkin gestern nach einer Sitzung des Gremiums hinter verschlossenen Türen in New York. „Wir haben einen knappen Resolutionsentwurf in Umlauf gebracht in der Hoffnung, dass der Sicherheitsrat diese Regelungen befürworten wird.“