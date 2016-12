UNO berät über Resolution

Einen Tag nach Inkrafttreten der ohnehin brüchigen Waffenruhe in Syrien ist diese womöglich schon zum Scheitern verurteilt: In mehreren Landesteilen kam es weiter zu Zusammenstößen und Luftangriffen. Mehrere Rebellengruppen drohten daraufhin am Samstag damit, die landesweite Feuerpause für nichtig zu erklären. Der UNO-Sicherheitsrat will indes auf Gesuch Moskaus am Samstag über eine Resolution zur Waffenruhe und Gespräche über einen Friedensplan in Syrien abstimmen.

