Chlorgasaustritt in Salzburger Hotel

In einem Hotel in St. Michael im Lungau (Salzburg) sind gestern Nachmittag rund 200 Liter flüssiges Chlor ausgetreten. Der Küchentrakt musste geräumt werden. Verletzt wurde niemand. Am Abend ging der Küchenbetrieb wieder ganz normal weiter.

