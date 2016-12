Berlin-Anschlag: Paris wies Kritik zurück

Der französische Premierminister Bernard Cazeneuve hat Kritik wegen der Tatsache zurückgewiesen, dass der mutmaßliche Terrorist Anis Amri nach seinem Anschlag in Berlin durch Frankreich fliehen konnte. „Jede einreisende Person zu kontrollieren ist völlig unmöglich“, sagte der Sozialist in einem Interview der Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche“.

Vollständige Kontrolle nicht umsetzbar

„Können Sie sich vorstellen, wie die Situation an den Grenzen wäre, wenn man jedes Fahrzeug kontrollieren müsste?“, fragte Cazeneuve. „Das würde Europa, seine Verkehrsinfrastrukturen und seine wirtschaftlichen Aktivitäten lahmlegen.“

Frankreich habe seit dem 13. November 2015, dem Tag der Pariser Anschläge, 81 Millionen Reisende an den Grenzen kontrolliert und 60.000 Menschen die Einreise verweigert. In dem Land gilt nach einer Serie schwerer islamistischer Anschläge der Ausnahmezustand.

Amri wollte womöglich nach Rom reisen

Der mutmaßliche Attentäter wollte italienischen Medien zufolge ursprünglich nach Rom, bevor ihn die Polizei bei Mailand erschoss. Die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete gestern, Kameras auf dem Turiner Bahnhof hätten Amri zweimal dabei gefilmt, wie er Züge nach Rom oder Mailand suchte.

Schließlich soll er in Mailand angekommen einen Mann gefragt haben, wo er in einen Zug oder Bus „nach Rom, Neapel oder in den Süden“ einsteigen könne. Laut der Zeitung „Il Messaggero“ hatte Amri in der Region Latium um Rom wohl die engsten Kontakte.

