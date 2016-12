Zwei Männer bei Arbeitsunfällen schwer verletzt

Bei Arbeitsunfällen haben sich gestern zwei Männer schwer verletzt: In der Südoststeiermark schnitt sich ein 40-Jähriger mit einer Motorsäge in den Fuß, in Hartberg-Fürstenfeld stürzte ein 49-Jähriger von einer Leiter.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at