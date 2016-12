Fußball: Ein Silvesterkracher in der Premier League

Bevor Feuerwerkskörper den englischen Nachthimmel erleuchten und damit das neue Jahr einläuten, kommt es heute Abend noch an der Anfield Road zu einem echten Fußballkracher. Im Duell der Chelsea-Verfolger empfängt Liverpool in der 19. Runde der Premier League Manchester City. Für beide Teams geht es darum, den von Sieg zu Sieg eilenden „Blues“ auf den Fersen zu bleiben. „Es geht um sehr viel für beide Clubs“, erklärte Liverpool-Coach Jürgen Klopp, dessen Elf seit 2003 in Heimspielen gegen die „Citizens“ ungeschlagen ist.

