Kurz startet OSZE-Vorsitz mit „Frontbesuch“ in Ostukraine

Österreich übernimmt morgen den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und geht dabei gleich in medias res: Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wird bereits am Dienstag an die Frontlinie in der Ostukraine reisen, um die Lage in der weitreichendsten kriegerischen Auseinandersetzung in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu begutachten.

Beobachtung von Waffenstillstand

In der Ostukraine ist seit knapp zwei Jahren eine 1.000 Personen starke Militärbeobachtungsmission der OSZE im Einsatz, die sich für eine Einhaltung des brüchigen Waffenstillstands zwischen ukrainischer Armee und prorussischen Separatisten einsetzt. Die Eindämmung von bewaffneten Konflikten in der Nordamerika, Europa und den Ex-Sowjetraum umfassenden OSZE-Region ist die oberste Priorität des österreichischen Vorsitzes 2017.

„Wir müssen alles tun, um eine weitere Eskalation der bewaffneten Auseinandersetzungen zu verhindern“, betonte Kurz in seiner Botschaft zum Auftakt der österreichischen OSZE-Präsidentschaft. Kurz wird sich am Dienstag und Mittwoch in Dnipropetrowsk und Mariupol aufhalten. Er will dort auch zerstörte Häuser sowie ein Rotkreuz-Projekt zum Schutz gegen Landminen besichtigen.

Für Lockerung von Russland-Sanktionen

Für eine Konfliktlösung in der Ukraine will Kurz auch auf Russland „zugehen“. Ohne Moskau gebe es nämlich keinen Frieden in Europa, argumentiert der Außenminister. Konkret kann sich Kurz auch eine schrittweise Lockerung der EU-Sanktionen gegen Russland vorstellen, sollte es Fortschritte im Ukraine-Konflikt geben.