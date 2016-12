Japan: 16-jähriger tötet seine Mutter mit Hammer

In Japan hat ein 16-Jähriger die Ermordung seiner Mutter gestanden. Der festgenommene Schüler hatte heute Früh selbst die Polizei gerufen, wie die Behörde mitteilte. Er habe angegeben, seine Mutter im seinem Elternhaus in Kurashiki in der Präfektur Okayama im Westen Japans mit Hammerschlägen und mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Die Polizisten fanden die blutende Frau im Wohnzimmer, wie japanische Medien berichteten. Sie wurde nach Polizeiangaben mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.