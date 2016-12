Jahresrückblick: Die besten Sprüche des Sportjahres

Das Jahr 2016 hat mit der Fußball-EM in Frankreich und den Olympischen Sommerspielen in Rio zwei sportliche Höhepunkte gebracht. Entsprechend viel gab es von Siegern und Verlierern zu erzählen - die Sportler nahmen wie gewohnt kein Blatt vor den Mund und sorgten auch für so manchen sprachlichen Höhepunkt.

