CSU für Ende der Beitrittsverhandlungen mit Türkei

Die deutsche CSU positioniert sich einem Bericht zufolge klar gegen die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Die EU solle die Gespräche „abbrechen und realistischere Kooperationsformen anstreben“, heißt es in einem Beschlusspapier der CSU-Landesgruppe für ihre Klausurtagung kommende Woche, wie die „Rheinische Post“ heute berichtete.

In dem CSU-Papier wird laut dem Zeitungsbericht gefordert, umgehend die Zahlung der sogenannten Heranführungshilfe an die Türkei zu stoppen, sofern das Geld nicht der Zivilgesellschaft oder Flüchtlingsprojekten zugutekomme. Mit der Heranführungshilfe unterstützt Brüssel beitrittswillige Länder während des Aufnahmeverfahrens bei der Anpassung an die Standards der EU.

Nach Auffassung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) liegt die Entscheidung bei der Türkei, ob sie den Weg Richtung Europa weitergehen will. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten Mitte Dezember bekräftigt, dass die Europäische Union am Flüchtlingspakt mit Ankara festhält.