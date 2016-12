Putin dankt Russen für Unterstützung in Krisen

In einer patriotischen Neujahrsbotschaft hat der russische Präsident Wladimir Putin den Russen für ihre Unterstützung in Krisenzeiten gedankt. „Ich möchte Ihnen aufrichtig danken (...) für Ihre echte, herzliche Sorge um Russland“, sagte der Kreml-Chef in der heute im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede.

„2016 geht zu Ende. Es war kein einfaches (Jahr), aber die Schwierigkeiten, auf die wir gestoßen sind, haben uns geeint und uns geholfen, enorme Reserven unserer Möglichkeiten zu mobilisieren, um voranzukommen“, sagte er.

In der Rezession

Für Moskau endet das Jahr mit einer der schwersten Krisen zwischen Russland und den USA seit dem Ende des Kalten Krieges. Neben den Kriegen in Syrien und der Ukraine sowie NATO-Aktivitäten in Osteuropa trüben Vorwürfe russischer Hackerangriffe in den USA die Beziehungen. Zudem kämpft Russland seit zwei Jahren mit einer Rezession.

„Das Wichtigste ist, dass wir den Glauben an uns selbst haben, an die eigenen Kräfte und das eigene Land“, sagte Putin vor einem der mächtigen Türme des Kreml. Die gut dreiminütige Ansprache endet traditionell mit zwölf Glockenschlägen und der Nationalhymne.