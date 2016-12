Dichtes Gedränge bereits am Nachmittag

In vielen Teilen der Welt haben die Korken bereits geknallt - nun kommen auch die großen Silvesterpartys in Europas Metropolen zunehmend in Gang. Schon am Nachmittag herrschte etwa auf dem Wiener Silvesterpfad bei wolkenlosem Himmel und teils dichtem Gedränge Feierlaune. So wie in Sydney, wo mit einem spektakulären Feuerwerk das traditionelle erste Highlights der alljährlichen Silvesterfeierlichkeiten bereits über die Bühne ging, wird in diesem Jahr der Wechsel ins neue Jahr von einem verstärkten Sicherheitsaufgebot begleitet.

