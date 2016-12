UNO-Sicherheitsrat: Abstimmung über Syrien-Resolution

Der UNO-Sicherheitsrat will heute über eine Resolution zur bereits in Kraft getretenen Feuerpause und Gespräche über einen Friedensplan in Syrien abstimmen. „Wir haben einen knappen Resolutionsentwurf in Umlauf gebracht in der Hoffnung, dass der Sicherheitsrat diese Regelungen befürworten wird“, sagte dazu bereits am Vortag der russische UNO-Botschafter Witali Tschurkin.

Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und mehreren Rebellengruppen ausgehandelt. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde die Waffenruhe in Syrien heute weitgehend eingehalten. In einigen Regionen gab es den Angaben zufolge allerdings weiter Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und Rebellen, vor allem in Wadi Barada in der Nähe der Hauptstadt Damaskus und in der Grenzstadt Daraa im Süden des Landes.

Zuvor hatten mehrere Rebellengruppen der Regierung und deren Verbündeten anhaltende Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe vorgeworfen. In einer heute verbreiteten Erklärung drohten sie damit, die landesweite Feuerpause für nichtig zu erklären.

