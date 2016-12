Einstimmiges Votum in New York

Der UNO-Sicherheitsrat hat sich einstimmig hinter die russisch-türkische Initiative zur Beilegung des Syrien-Konflikts gestellt. Die Mitglieder des höchsten Gremiums der Vereinten Nationen votierten am Samstag in New York einstimmig für eine von Moskau vorgelegte Resolution. Ein von Russland und der Türkei ausgearbeiteter Plan sieht neben einer bereits am Vortag ausgerufenen landesweiten Waffenruhe auch Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana vor.

