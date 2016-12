UNO-Sicherheitsrat stimmt für Syrien-Resolution

Der UNO-Sicherheitsrat hat der bereits in Kraft getretenen Waffenruhe in Syrien zugestimmt. Zudem bekräftigt die von Russland vorgelegte, heute einstimmig in New York angenommene Resolution die Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung, um das Land aus seinem fast sechs Jahre andauernden Bürgerkrieg zu führen.

Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und mehreren Rebellengruppen ausgehandelt. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde die Waffenruhe in Syrien heute weitgehend eingehalten. In einigen Regionen gab es den Angaben zufolge allerdings weiter Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und Rebellen, vor allem in Wadi Barada in der Nähe der Hauptstadt Damaskus und in der Grenzstadt Daraa im Süden des Landes.

Zuvor hatten mehrere Rebellengruppen der Regierung und deren Verbündeten anhaltende Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe vorgeworfen. In einer heute verbreiteten Erklärung drohten sie damit, die landesweite Feuerpause für nichtig zu erklären.

