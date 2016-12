Fußball: Liverpool gewinnt Schlager gegen Manchester City

Liverpool hat den Silvesterkracher in der englischen Premier League gegen Manchester City für sich entschieden. Die von Jürgen Klopp betreuten „Reds“ feierten an der Anfield Road einen 1:0-Heimsieg gegen die von Josep Guardiola gecoachten „Citizens“ und liegen als Tabellenzweiter weiter sechs Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea, der Stoke City bezwang und mit dem 13. Sieg in Serie den Ligarekord von Arsenal einstellte. ManCity hat als Dritter nun bereits zehn Zähler Rückstand, Stadtrivale Manchester United entging nur knapp einer Heimblamage gegen Middlesbrough.

