Hunderttausende auf Wiener Silvesterpfad

Begleitet von umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen, aber auch ausgelassener Partylaune, ist 2017 in Österreich angekommen. Bereits 13 Stunden zuvor wurde das neue Jahr auf der Pazifikinsel Samoa und drei Stunden später mit einem spektakulärem Feuerwerk in Sydney begrüßt. Es folgten Tokio, Peking, Moskau und schließlich Mitteleuropas Hauptstädte und damit auch Wien, wo mehrere hunderttausend Menschen in der Wiener Innenstadt zur größten Silvesterparty des Landes kamen.

