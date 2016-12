Thailands neuer König ruft Volk zur Einheit auf

In seiner ersten großen Ansprache seit der Thronbesteigung hat der neue thailändische König Maha Vajiralongkorn das Volk zur Einheit aufgerufen. Egal, welche Hindernisse oder Probleme aufträten, „wenn wir zusammenstehen, können sie alle sicherlich gelöst werden“, sagte Vajiralongkorn heute in seiner Neujahrsansprache.

Der König zeigte sich „überwältigt und beeindruckt“ von der landesweiten Trauer, die der Tod seines Vaters König Bhumibol im Oktober ausgelöst hatte. Dies sei ein Beweis dafür, wie „mitfühlend und patriotisch“ die Thailänder seien.

Vajiralongkorn hatte den thailändischen Thron Anfang des Monats bestiegen. Sein Vater, der langjährige König Bhumibol, war am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Tod des Monarchen hatte Thailand in tiefe Trauer gestürzt. Vajiralongkorn ist deutlich weniger bekannt und beliebt als sein Vater. Er verbrachte viel Zeit im Ausland, vor allem in Deutschland, wo er in diesem Jahr ein Anwesen am Starnberger See kaufte.