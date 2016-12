Neuer UNO-Generalsekretär Guterres tritt Amt an

Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres übernimmt heute offiziell den Posten seines Vorgängers Ban Ki Moon. Da die Vereinten Nationen am Wochenende in der Regel geschlossen sind und der Neujahrstag in den USA am Montag als Feiertag nachträglich begangen wird, dürfte der Portugiese seinen ersten Arbeitstag aber erst am Dienstag haben.

Der 67 Jahre alte frühere Ministerpräsident Portugals (1995-2002) und ehemalige UNO-Flüchtlingskommissar (2005-2015) gilt als geschickter Verhandlungsführer. Er spricht vier Sprachen fließend. Seine größte Herausforderung ist der Weg zum Frieden im Bürgerkriegsland Syrien.