Angriff auf Istanbuler Nachtclub: 35 Tote

Bei einem Angriff auf einen der größten Nachtclubs im Zentrum Istanbuls sind in der Silvesternacht nach offiziellen Angaben mindestens 35 Menschen getötet worden. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sagte, es habe sich um einen Terrorangriff gehandelt. Zuvor war von Medienberichten von zwei Toten und „vielen“ Verletzten die Rede.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Kranken- und Polizeiwagen zu dem Ort des Vorfalls am Club Reina fuhren. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ein Bewaffneter sei in den Club am Bosporusufer eingedrungen und habe das Feuer eröffnet. In anderen Berichten ist von zwei Angreifern die Rede. Laut CNN Turk sei ein Bewaffneter noch immer in dem Nachtlokal. Den Angaben zufolge trug dieser ein Weihnachtsmannkostüm.

#BREAKING Attackers allegedly entered Istanbul's Reina night club in Santa costumes, opened fire randomly #Turkey pic.twitter.com/fApCLhdD7u — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 31. Dezember 2016

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht zahlreiche Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen. Im Club Reina sollen sich zum Zeitpunkt des Angriffs 500 bis 600 Personen aufgehalten haben.