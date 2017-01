Gouverneur: 35 Tote, 40 Verletzte

Bei einem Angriff auf die Silvesterfeier in einem der größten Nachtclubs im Zentrum Istanbuls sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Um die 40 Menschen wurden nach Angaben von Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin zudem verletzt. Sahins Angaben zufolge sei ein Bewaffneter in das von bis zu 800 Menschen besuchte Nachtlokal eingedrungen und haben dort das Feuer eröffnet. Etliche Menschen seien in Panik in den Bosporus gesprungen.

