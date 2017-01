Karmasin will Rauchverbot unter 18

ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin will ein Rauchverbot für Jugendliche unter 18 Jahren. Um die Jungen zu schützen, sollte der Erwerb und Konsum von Tabak erst mit 18 erlaubt werden, so Karmasin im APA-Interview. Die österreichischen Jugendlichen seien beim Rauchen im Europavergleich Spitzenreiter - „das ist dramatisch“, meinte Karmasin. „Das können wir ja so nicht akzeptieren.“

Österreich sei eines der letzten Länder, in denen Rauchen mit 16 erlaubt sei. Neben Prävention und dem Rauchverbot in der Gastronomie, das ab 2018 gilt, müsse der nächste wichtige Schritt sein, auf Landesebene im Jugendschutzgesetz über ein einheitliches Rauchverbot bis 18 nachzudenken, so Karmasin weiter.

Karmasin setzt auf Ländereinigung

Sie wolle kein Ergebnis vorwegnehmen, aber sie habe schon positive Signale aus den Ländern vernommen, zeigte sich Karmasin zuversichtlich. Bei der Landesjugendreferentenkonferenz im Frühling stehe das Thema wieder auf der Tagesordnung. Sie habe sich vorgenommen, 2017 endlich eine Entscheidung dazu herbeizuführen, sagte Karmasin.

Für ein solches Rauchverbot hatte sich Karmasin schon vor zwei Jahren stark gemacht - aber unter anderem bei ihrem eigenen Parteichef, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, auf Granit gebissen. Er bezeichnete die Maßnahme als „nicht notwendig“. Karmasin setzt nun auf eine Einigung der Länder. Das „Gesundheitsargument“ müsse über allem anderen stehen, findet die Ministerin.

Finanzausgleich und Kindergeldkonto

Ein weiteres Betätigungsfeld für 2016 sieht die Ministerin beim Finanzausgleich. Hier wurde vereinbart, dass ab 2018 Mittel für die Kinderbetreuung teilweise aufgabenorientiert verteilt werden, allerdings müssen die Details ausgearbeitet werden. Ab Jänner wird Karmasin gemeinsam mit dem Finanzministerium die Kriterien für die Kindergärten mit den Ländern verhandeln, bis September sollen sie stehen.

Der Onlinerechner für das neue Kindergeldkonto soll im Jänner verfügbar sein, so Karmasin weiter. Sie erwartet sich vom Kindergeldkonto nicht nur mehr Freiheit für die Eltern, sondern auch eine Stärkung der Väterbeteiligung von derzeit durchschnittlich 19 auf längerfristig 25 Prozent. Ein „wirklicher Booster“ werde die „Familienzeit“ vulgo Papa-Monat sein, glaubt die Ministerin. Auch der Partnerschaftsbonus von 1.000 Euro, wenn man sich die Betreuung zumindest 60:40 aufteilt, werde mehr Gleichberechtigung bringen.