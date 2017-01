Countdown zur Elbphilharmonie-Eröffnung gestartet

An der Hamburger Elbphilharmonie ist in der Neujahrsnacht ein Countdown zur Eröffnung des Konzerthauses am 11. Jänner gestartet. An der Gebäudefassade werden per Laserbeleuchtung die Tage und Sekunden bis zum ersten Konzert heruntergezählt, wie die Hamburg Musik, die Betriebsgesellschaft des Konzerthauses, mitteilte. Der NDR zeigte den Start des Countdowns via Livestream im Internet.

Ab dem 1. Jänner sollen weitere Gebäude und Plätze der Hansestadt wie der Jungfernstieg unter dem Motto „Musik in Sicht“ täglich andersfarbig illuminiert, mit Plakaten bestückt oder beflaggt werden. Die Konzerte in der Elbphilharmonie in der laufenden Saison sind bereits ausverkauft.