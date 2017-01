CO-Austritt: Partykeller mit 300 Gästen evakuiert

Einen Großeinsatz hat es zu Neujahr für die Einsatzkräfte in Linz gegeben. Bei einer Silvesterparty mit etwa 300 Gästen in einem Weinkeller hat sich aus bisher noch unbekannter Ursache Kohlenmonoxid (CO) ausgebreitet. Das Lokal musste evakuiert werden.

