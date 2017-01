Peking erneut unter giftiger Smogglocke

Giftiger Smog hat Chinas Hauptstadt Peking auch am Neujahrstag zu schaffen gemacht: Eine graue, beißend riechende Dunstglocke hing heute über der Millionenmetropole und beschränkte die Sicht auf wenige hundert Meter. Leuchtreklamen auf Wolkenkratzern schienen im Nebel zu verschwinden, einige Touristen trugen Atemmasken.

Nach Angaben der US-Botschaft wurden die Grenzwerte für die Feinstaubbelastung zeitweilig um das 20-Fache überschritten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, beim besonders gesundheitsgefährdenden PM2,5-Feinstaub einen Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht zu überschreiten.

Kohleverbrennung als Belastung

An verschiedenen Stellen in Peking wurden heute Vormittag Feinstaubwerte von 500 Mikrogramm und mehr gemessen. Bereits die Tage zuvor galt Medienberichten zufolge in 24 Städten im Norden und Osten Chinas erneut die höchste Smogalarmstufe.

Die Behörden bemühen sich seit einiger Zeit, den Smog durch eine Reihe von Maßnahmen zu verringern. Allerdings wird die Luftverschmutzung durch den massiven Kohleverbrauch zum Heizen und zur Stromgewinnung insbesondere im Winter sowie durch den zunehmenden Autoverkehr verstärkt.