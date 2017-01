Hartnäckige Erkältung

Die Briten sorgen sich um die Gesundheit ihrer Königin. Die 90-jährige Queen Elizabeth II. leidet an einer schweren Erkältung und war seit zwölf Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Buckingham-Palast teilte am Sonntag mit, dass sie auf eine Teilnahme am traditionellen Kirchgang zum Neujahrstag verzichtet. Schon am ersten Weihnachtsfeiertag war das Oberhaupt der anglikanischen Kirche nicht zum Gottesdienst gegangen - zum ersten Mal seit fast 30 Jahren.

Lesen Sie mehr …