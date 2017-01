Die wichtigsten Sporttermine 2017

Nach dem heißen Sommer 2016 mit der Fußball-EM in Frankreich und den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro machen die größten Sportereignisse 2017 Pause. Dennoch gibt es auch im neuen Jahr zahlreiche Highlights.

Die Wintersportler bestreiten ein Jahr vor Olympia in Pyeongchang ihre Generalproben. Für die ÖSV-Skistars geht es in St. Moritz und Lahti um WM-Medaillen, die Biathleten hoffen bei der Heim-WM in Hochfilzen auf Edelmetall. Das ÖFB-Team kämpft nach der EM-Pleite um das WM-Ticket für Russland 2018.

