Yildrim: „Ein bewaffneter Terrorist“

Nach dem Angriff auf den Istanbuler Nachtclub, bei dem in der Silvesternacht 39 Menschen gestorben und 69 verletzt worden sind, fehlt von dem Täter bzw. den Tätern weiter jede Spur. Während in Medienberichten weiter über einen zweiten Angreifer spekuliert wird, geht die türkische Regierung von der Tat eines Einzelnen aus. „Wir wissen von einem bewaffnetem Terroristen“, sagte dazu Premier Binali Yildirim. Dessen Angaben ist gleichzeitig zu entnehmen, dass die Identität des Täters weiter ungeklärt sein dürfte. Alle Möglichkeiten würden weiterhin in Betracht gezogen, sagte Yildrim in diesem Zusammenhang.

