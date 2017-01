Waldkapelle im Bezirk Braunau verwüstet

Ihre Zerstörungswut haben Unbekannte in einer Waldkapelle in Auerbach (Oberösterreich) ausgelassen. Sie gelangten aufgrund eines Vorhangschlosses zwar nicht in den Altarraum, zerstörten aber dennoch 22 Wandbilder und zwei Marienstatuen.

Mehr dazu in ooe.ORF.at