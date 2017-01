Wanderer auf vereister Stelle tödlich abgestürzt

In Sölden (Tirol) ist heute Vormittag ein Wanderer an einer vereisten Stelle ausgerutscht und dann 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Er überlebte den Unfall nicht. Eine Begleiterin erlitt schwere Verletzungen.

Mehr dazu in tirol.ORF.at