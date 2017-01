Trump deutet neue Enthüllungen an

Die vom scheidenden US-Präsidenten Barack Obama ausgewiesenen 35 russischen Diplomaten haben am Sonntag die Vereinigten Staaten zusammen mit ihren Familien verlassen. An Bord der von Washington aus gestarteten Sondermaschine waren russischen Medienberichten zufolge 96 Passagiere. Obama ordnete die Ausweisung am Donnerstag als Reaktion auf die Russland vorgeworfenen Hackerangriffe auf die USA an. Obamas Nachfolger Donald Trump deutete indes für die nächsten Tage neue Enthüllungen zu den Cyberangriffen an. Ob hinter diesen tatsächlich Russland stecke, sei Trump zufolge noch nicht bewiesen.

