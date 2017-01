OSZE-Vorsitz: Österreich ein Jahr lang Krisenmanager

Ein Jahr lang im Dienst für Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte: Heute hat Österreich zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übernommen. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) legte bereits die Prioritäten dar: Er will auf Russland zugehen und Akzente beim Kampf gegen Radikalisierung setzen. Der Zeitpunkt gilt als äußerst schwierig. Der scheidende OSZE-Vorsitzende Frank-Walter Steinmeier stimmte die Österreicher bereits auf einen „rauen Wind“ ein.

