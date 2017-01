Eishockey: Salzburg und Linz lösen Play-off-Tickets

Sechs Runden vor Schluss haben auch die Back Wings Linz und Titelverteidiger Red Bull Salzburg ihre Play-off-Tickets in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in der Tasche. Linz fertigte heute Znojmo mit 7:2 ab., Salzburg rang Bozen auswärts mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Den neunten Sieg in Serie feierte der souveräne Tabellenführer Vienna Capitals - zu Hause mit 3:0 gegen Fehervar.

