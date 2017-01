Syrien: Diplomatie laut Rouhani nur eine Seite von Medaille

Nach Ansicht des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani wäre der Syrien-Konflikt mit Diplomatie alleine nicht zu lösen gewesen. Erst nach den militärischen Erfolgen der syrischen Regierungstruppen und ihrer Verbündeten sei nun auch Diplomatie zu einer realistischen Option geworden.

„Diplomatie und Widerstand sind nun mal manchmal zwei Seiten derselben Medaille“, sagte Rouhani heute Abend in einem Interview des iranischen Staatsfernsehens. Der Weg für eine diplomatische Lösung sei damit geebnet, die für diesen Monat geplanten Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana hätten Rouhani zufolge gute Aussichten auf Erfolg.

Der UNO-Sicherheitsrat gab am Vortag in New York grünes Licht für eine von Russland vorgelegte Resolution. In der einstimmig verabschiedeten Resolution heißt es, der Sicherheitsrat begrüße und unterstütze die Bemühungen der beiden Länder um eine Friedenslösung.

