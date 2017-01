Erste Hinweise? Großfahndung nach Täter von Istanbul

Mit einem massiven Aufgebot suchen die türkischen Sicherheitsbehörden weiter den bzw. die flüchtigen Täter des Istanbuler Nachtclub-Anschlags. Ministerpräsident Binali Yildirim ließ gestern offen, in welche Richtung ermittelt werde, er sprach lediglich von einem „bewaffneten Terroristen“. Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte es nun aber erste konkrete Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen geben.

Von der Polizei sei demnach ein Bild eines Mannes veröffentlicht worden. Zudem wird von ersten möglichen Hinweisen auf ein islamistischen Hintergrund berichtet. Von kurdischer Seite wurde die Verantwortung für das Attentat abgewiesen. Von diversen Medien und in sozialen Netzwerken wie Twitter wurden zudem Bilder von Überwachungskameras publiziert. In diesem Zusammenhang, aber auch mit Verweis auf Augenzeugenberichte wird weiterhin über zwei bzw. mehrere Täter spekuliert.

Eine offizielle Bestätigung der Angaben gibt es nicht. Auch ein Bekennerschreiben lag am Tag nach dem Anschlag keines vor. Bei dem Anschlag waren am Silvesterabend in einem voll besetztem Nachtclub 35 Menschen getötet worden, 24 von ihnen waren Ausländer. Rund 60 Menschen wurden bei dem international scharf verurteiltem Terrorangriff verletzt.

Mehr dazu in Clubchef verteidigt Sicherheitsaufgebot