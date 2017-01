Wohnhaus in Kasachstan stürzt ein - neun Tote

Beim Teileinsturz eines Wohnhauses in Kasachstan sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden ins Krankenhaus gebracht, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS heute unter Berufung auf das kasachische Innenministerium.

Das Unglück ereignete sich demnach gestern am späten Abend in der Stadt Schachan in der Region Karaganda. Aus dem Schutt seien bereits vier Überlebende geborgen worden, darunter zwei Kinder. An den Rettungsmaßnahmen seien 70 Helfer beteiligt. Die Zahl der Opfer könne noch steigen. Der Grund für den Einsturz stehe noch nicht fest.