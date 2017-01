Hintergrund der Tat weiter unklar

Nach dem Terrorangriff auf eine Silvesterparty in einem Nachtclub in Istanbul mit mindestens 39 Toten geht die Suche nach dem Täter mit Hochdruck weiter. Im Einsatz ist ein Großaufgebot an Ermittlern und Einsatzkräften. Bis dato bekannte sich niemand zu der Bluttat, auch zum Hintergrund gibt es nur Vermutungen. Klar ist mittlerweile, dass es keine österreichischen Opfer gibt.

