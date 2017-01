Trump will auch als Präsident weiter twittern

Der designierte US-Präsident Donald Trump will auch nach seinem Amtsantritt weiter auf Twitter und in anderen Sozialen Netzwerken aktiv bleiben. Das bestätigte der künftige Präsidentensprecher Sean Spicer dem Sender ABC.

„Es macht die etablierten Medien verrückt, dass ihm (Trump) mehr als 45 Millionen Menschen in den Sozialen Netzwerken folgen und dass sie eine direkte Konversationen haben können. Sie müssen sie nicht durch die Medien filtern. Das normale Tagesgeschäft ist damit vorbei“, sagte Spicer.

Wichtig sei am Ende das Resultat, so der Sprecher. „Wenn er (Trump) twittert, dann gibt es Ergebnisse, das ist eine Tatsache. Egal ob auf Twitter, bei einer Pressekonferenz, in einem Anruf oder bei einem Treffen, er wird sicherstellen, dass er jeden Tag für das amerikanische Volk kämpft.“ Der Republikaner Trump wird am 20. Jänner in Washington vereidigt.