Chung war monatelang auf der Flucht

In der Korruptionsaffäre um Südkoreas vorläufig entmachtete Präsidentin Park Geun Hye ist den Behörden eine mutmaßliche Begünstigte ins Netz gegangen. Und das weit entfernt von der Heimat: So meldete die dänische Polizei, die Tochter der bereits inhaftierten Schlüsselfigur in dem Skandal festgenommen zu haben. Die 20-Jährige Chung Yoo Ra habe sich illegal in der Stadt Aalborg aufgehalten, hieß es. Generell scheint Chung Europa besser zu kennen: Durch Kontakte zur Regierungsspitze soll sie etwa Reitkurse in Deutschland finanziert bekommen haben.

