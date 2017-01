ÖH-Wahl soll Mitte Mai stattfinden

Die Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) soll von 16. bis 18. Mai stattfinden. Diesen Wunschtermin der ÖH sieht der Entwurf zur ÖH-Wahltageverordnung vor, den Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) zur Begutachtung (Frist bis 13. Jänner) versendet hat.

Die meisten anderen in Frage kommenden Wochen waren durch Feiertage direkt oder indirekt blockiert. ÖH-Wahlen müssen von Dienstag bis Donnerstag stattfinden, wobei die drei Wahltage nicht auf Feiertage fallen dürfen. Neben der Bestimmung der Studentenvertretungen an den einzelnen Hochschulen steht vor allem die Wahl zur Bundesvertretung auf dem Programm. Dort werden 55 Mandate vergeben.

Wahlergebnis bis 26. Mai

Der Stichtag für die Wahlberechtigung am 28. März liegt genau sieben Wochen vor dem ersten Wahltag. Wer wählen will, muss bis dahin auch den ÖH-Beitrag und eventuell die Studiengebühren eingezahlt haben. Ab 29. März können Wahlkarten für die Briefwahl beantragt werden, letzter Tag dafür ist der 9. Mai (eine Woche vor dem ersten Wahltag). Am 28. April steht fest, welche Wahlvorschläge und Kandidaturen zugelassen werden.

Das Wahlergebnis muss bis 26. Mai verlautbart werden, etwaige Einsprüche bis zwei Wochen nach Verlautbarung eingebracht werden. Bis Ende Juni muss sich die neue ÖH-Bundesvertretung dann konstituieren - die Funktionsperiode der neuen ÖH-Führung beginnt am 1. Juli.