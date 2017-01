Football: Packers holen Divison und Play-off-Platz

Die Green Bay Packers und die Detroit Lions haben sich die beiden letzten offenen Play-off-Plätze in der National Football League (NFL) gesichert. Die Packers schlugen am letzten Spieltag die Lions mit 31:24 und sicherten sich den Titel in der National Football Conference (NFC) North Division vor Detroit.

