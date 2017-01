Tests für Marsraumfahrt in Innsbruck und Seefeld

Wie fühlt es sich an, auf dem Mars zu gehen oder zu arbeiten? Das wird mit speziellen Raumanzügen auf der Erde simuliert. An einem solchen arbeitet das Österreichische Weltraumforum seit Jahren. Ab heute startet in Innsbruck und Seefeld die nächste Testreihe.

