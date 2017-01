Bewusstloses Paar aus Unfallauto befreit

Polizisten haben in Vöcklabruck in Oberösterreich zwei bewusstlose Menschen aus einer gefährlichen Situation in einem Unfallauto gerettet. Ein junges Paar war bewusstlos mehrere Stunden in dem Fahrzeug gelegen. Um sie zu befreien, musste die Polizei die Scheibe einschlagen.

In Wien prallte gestern Abend ein Pkw gegen einen abgestellten Lkw. Dabei wurden ein 84-jähriger Lenker und seine 86-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Kleinbus wurde zehn Meter gegen einen Baum geschleudert.

Im Grazer Bezirk Gries beging gestern Abend ein 54-jähriger Lenker nach einem Auffahrunfall Fahrerflucht. In Liebenau konnte er jedoch gestoppt werden, wobei er sich der Amtshandlung widersetzte. Der Mann war alkoholisiert.

