Feinstaubwerte 2016 unter dem Durchschnitt

Die Feinstaubbelastung des Jahres 2016 ist in Österreich wieder deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre gelegen. Der Wert ist laut einer vorläufigen Bilanz des Umweltbundesamtes ähnlich wie in den bisher am niedrigsten belasteten Jahren 2014 und 2015.

