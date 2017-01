Stadtbiene ist fleißiger als Landbiene

Honigbienen leben laut deutschen Experten in der Stadt oft besser als in ländlichen Gebieten. In Parks und Gärten fänden sie ein reiches und vielfältiges Blütenangebot. Dagegen wirke sich die intensive Landwirtschaft mit ihren Monokulturen außerhalb der Städte negativ aus.

