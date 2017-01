Türkei fliegt weiter Luftangriffe auf IS in Syrien

Nach dem Anschlag in einem Istanbuler Nachtclub hat die Türkei weiter Luftangriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien geflogen. Die türkische Luftwaffe habe in Nordsyrien unter anderem Waffendepots und Verstecke des IS bombardiert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu heute unter Berufung auf Militärquellen.

Die türkische Armee habe außerdem Artillerie eingesetzt. Binnen 24 Stunden seien bei den Einsätzen 22 IS-Kämpfer getötet worden. Auch die russische Luftwaffe habe Angriffe auf den IS südwestlich der von der Terrormiliz gehaltenen nordsyrischen Stadt al-Bab geflogen, meldete Anadolu weiter.

Der IS übernahm heute die Verantwortung für den Angriff mit 39 Toten auf eine Silvesterfeier in Istanbul. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach dem Anschlag angekündigt, weiter entschlossen den Terrorismus zu bekämpfen.

Türkische Truppen waren im August mit sunnitischen Rebellen in Nordsyrien einmarschiert. In der Operation „Schutzschild Euphrat“ liefern sich türkische Truppen verlustreiche Gefechte mit dem IS. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien aber auch die Kurdenmiliz YPG, die eng mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.