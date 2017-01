Vorwurf des „Racial Profiling“

In Deutschland ist eine Debatte über das Vorgehen der Polizei zu Silvester in Köln entbrannt. Der Polizei wird „Racial Profiling" vorgeworfen, weil sie Besucher der Silvesterfeierlichkeiten aufgrund ihres Aussehens überprüfte. Für weitere Debatten sorgt auch ein Tweet der Kölner Polizei, in dem Nordafrikaner als „Nafris“ bezeichnet wurden. Die deutsche Regierung weist die Kritik am Kölner Polizeieinsatz in der Silvesternacht zurück. Die Debatte entzweit selbst die deutschen Parteien.

